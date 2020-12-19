​​​​​​​لقاء يجمع وفد من النّمسا ومسؤولين في الإدارة الذّاتيّة

ووصل قبل قليل، وفد يضمّ برلمانيين وأكاديميين نمساويين إلى مبنى دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريّا في مدينة قامشلو، بعد أن وصل إلى المنطقة قبل ساعات عبر معبر سيمالكا الحدوديّ.

ويضمّ الوفد الزائر كلّاً من ايفا جاجكوفيتش برلمانية نمساوية عن حزب الخضر ورينهولد لوباتكا برلماني نمساوي عن حزب الشّعب المسيحي المحافظ وتوماس شميدنغر بروفسور في العلوم السياسية في جامعة فيينا.

واستقبل الوفد الزائر في مبنى دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد الكريم عمر ودانيا رمضان، وممثّلة الإدارة الذّاتيّة في أوروبّا مزكين أحمد.

ويعقد الجانبان في هذه الأثناء اجتماعاً مغلقاً أمام وسائل الإعلام

وتعدّ هذه الزيارة الثانية لممثّلين عن الحكومة النّمساويّة، لكنّها الأولى التي تصل إلى مدينة قامشلو بعد الزّيارة الأولى التي أجريت في معبر سيمالكا الحدودي في الأول من تشرين الأول من العام الفائت.

(ك)