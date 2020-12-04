​​​​​​​لقاء يجمع وفد البرلمان البلجيكي ومسؤولين في الإدارة الذاتية

ووصل قبل قليل، وفد من البرلمان الاتحادي البلجيكي وبرفقته ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني البلجيكي، إلى مكتب دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مدينة قامشلو، بعد أن وصل صباح اليوم، إلى المنطقة عبر معبر سيمالكا الحدودي.

ونقلاً عن مراسلنا، فإن الوفد الزائر ضم كلًّا من "أعضاء البرلمان الاتحادي البلجيكي جورج دالماني، وكوين ميستو، ومدير الرابطة الدولية لضحايا الإرهاب فيليب فانستيتكيستي، وعضو الرابطة رودي ملك، والرئيس التنفيذي لشركة Child Focus لدعم ووقاية الأطفال المفقودين والمختطفين والمستغلين جنسيًّا هايدي دي باولو".

واستقبل الوفد الزائر في مبنى دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية " الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد الكريم عمر، ونائبه فنر كعيط، وممثلة الإدارة الذاتية في أوروبا مزكين أحمد".

ويجمع في هذه الأثناء، لقاء مغلق أمام وسائل الإعلام بين الطرفين.

وتعدّ هذه الزيارة الثانية للحكومة البلجيكية إلى مناطق شمال وشرق سوريا، بعد أن كان قد زار وفد مماثل إلى جانب صحفيين بلجيكيين في الـ 23 من شباط/ فبراير العام الجاري.

(أ م/م)

ANHA