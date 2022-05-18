​​​​​​​لقاء سعودي - أميركي في واشنطن لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية - الأميركية التاريخية الراسخة وبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الرؤية المشتركة بين البلدين.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن مستشار الأمن القومي الأميركي، أشاد لنائب وزير الدفاع السعودي بدور المملكة في ضمان الهدنة في اليمن بوساطة الأمم المتحدة.

ووصل نائب وزير الدفاع السعودي إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية سيلتقي خلالها عددًا من المسؤولين الأميركيين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

(ل د)