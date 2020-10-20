​​​​​​​لقاء مرتقب بين بومبيو ووزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في واشنطن

ومن المتوقع أن يجتمع وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان بشكل منفصل مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن يوم الجمعة.

ووفقًا لوثائق حكومية أمريكية اطلعت عليها صحيفة بوليتيكو الأمريكية، سيلتقي وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف أولًا مع بومبيو صباح الجمعة، وسيلتقي بعدها نظيره الأرمني زهراب مناتساكانيان بعد ذلك بوقت قصير مع وزير الخارجية الأمريكي.

وذكرت الصحيفة أنه لم يتضح ما إذا كان وزيرا البلدين المتحاربين سيجريان محادثات مع بعضهما البعض أو ما إذا كان المسؤولون الأمريكيون سيحاولون عقد جلسة ثلاثية.

وتشير الزيارات إلى جهود الولايات المتحدة لتهدئة الجولة الأخيرة من القتال حول منطقة قره باغ المتنازع عليها وستوفر فرصة لإدارة ترامب لإظهار محاولتها لقيادة العالم وذلك قبل بدء الانتخابات الأمريكية.

ودخل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا حيز التنفيذ يوم السبت بعد أن فشل اتفاق سابق تم الاتفاق عليه في موسكو قبل أسبوع في وقف القتال في قره باغ، ومع ذلك، تبدو الهدنة الأخيرة في خطر.

(م ش)