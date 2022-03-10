​​​​​​​لقاء لافروف - كوليبا: لا نتائج تذكر

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، بعد اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إنه يبدو أن روسيا ستواصل "هجومها، وتسعى إلى استسلام كييف، لكن ذلك لن يحدث".

وذكر في مؤتمر صحفي، في أنطاليا بجنوب تركيا، أن انطباعه من الاجتماع هو أن روسيا ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإقرار وقف إطلاق النار بعد "غزو" أوكرانيا.

وعبّر وزير الخارجية الأوكراني عن أسفه لعدم إحراز تقدم بشأن وقف لإطلاق النار في بلاده.

وأضاف كوليبا للصحفيين: "تحدثنا عن وقف لإطلاق النار ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه". لكنه أضاف أنه قرر مع وزير الخارجية الروسي "مواصلة محادثاتهما بهذه الصيغة".

أما وزير الخارجية الروسي، فقد قال في إفادة صحفية عقب محادثاته مع نظيره الأوكراني، إن روسيا قدمت مقترحاتها إلى أوكرانيا وتريد رداً.

وأضاف أن بلاده مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا في إطار الصيغة الحالية في بيلاروسيا، قائلاً: "اجتماع اليوم أكد أن الصيغة الروسية الأوكرانية في بيلاروس لا بديل لها".

وقالت موسكو إنها مستعدة للمحادثات مع أوكرانيا، لكن يجب تلبية جميع مطالب روسيا لإنهاء التحرك العسكري الروسي، والتي تشمل أن تبنّي كييف الحياد والتخلي عن مساعي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

واعتبر لافروف تسليم شحنات أسلحة غربية لأوكرانيا التي تقاتل الجيش الروسي "أمراً خطيراً".

وتابع قائلاً إن "الذين يغرقون أوكرانيا بالأسلحة يجب أن يدركوا بالتأكيد أنهم سيتحملون مسؤولية أفعالهم".

وعن احتمالية عقد لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني قال لافروف:" بحثنا إمكانية ترتيب اجتماع بين بوتين وزيلينسكي، لكن اللقاء يجب ألا يكون من أجل اللقاء فقط".

وجاءت تصريحات الوزيرين بعد المحادثات التي بدأت بينهما بحضور وزير الخارجية التركي في وقت سابق من اليوم الخميس.

وهذا أول اجتماع رفيع المستوى منذ أن بدأت روسيا تحركها العسكري في أوكرانيا في 24 شباط المنصرم.

(م ش)