​​​​​​​لقاء غير رسمي يجمع طالبان بمسؤولين أوروبيين وأميركيين

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي، إن مسؤولين أميركيين وأوروبيين سيلتقون ممثّلين عن "السلطات الجديدة" في أفغانستان لإجراء محادثات بوساطة قطرية في الدوحة.

وأضافت أن الاجتماع من شأنه أن يتيح للجانب الأميركي والأوروبي معالجة قضايا تشمل توفير ممر آمن للراغبين بالمغادرة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، واحترام حقوق النساء، وتجنّب تحوّل أفغانستان إلى ملاذ للجماعات الإرهابية.

كذلك، أوضحت مصرالي أن اللقاء غير الرسمي سيجرى على المستوى التقني ولا يشكل اعترافاً بالحكومة الانتقالية.

من جهته، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التكتّل يتطلّع إلى تعزيز مساعداته المباشرة للشعب الأفغاني في مسعى لتجنيب البلاد الانهيار.

وقال بوريل عقب محادثات مع وزراء التنمية الأوروبيين: "لا يمكننا أن نكتفي بالانتظار ورؤية ما سيحصل، علينا أن نتحرك، وأن نتحرّك سريعاً".

ويواجه المجتمع الدولي مهمة بالغة الدقة، تكمن في توفير المساعدات الطارئة للشعب الأفغاني من دون تقديم أي دعم لحكم طالبان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في لقاء مع وسائل إعلام، إنه "منزعج بشكل خاص بسبب عدم وفاء حركة طالبان بالوعود التي قطعتها للنساء والفتيات الأفغانيات".

وشدد غوتيريش على الدور الرئيس للنساء، وقال: "بدونهن لا توجد فرصة لتعافي الاقتصاد والمجتمع الأفغانيين".

وعقدت طالبان، السبت والأحد، اجتماعات مع الولايات المتحدة في قطر، حيث وصفت واشنطن المحادثات بالاحترافية والصريحة.

كما أعلنت طالبان أن الاجتماعات أسفرت عن موافقة الولايات المتحدة على تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، إلا أنها رفضت الاعتراف السياسي بحكام طالبان الجدد للدولة.

يذكر أنه منذ سيطرة الحركة على العاصمة كابول منتصف أغسطس/ آب الماضي، وضعت واشنطن من ضمن أولوياتها القصوى، ضرورة إلزام طالبان بتعهدها بعدم السماح بأن تصبح أفغانستان مرة أخرى مرتعاً للقاعدة أو متطرفين آخرين.

(ل د)