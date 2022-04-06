​​​​​​​لنشرها كثقافة راسخة بين المجتمع.. حملة النظافة تستمر في أحياء مدينة قامشلو

وكانت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) قد أطلقت في الـ 28 آذار/ مارس المنصرم، حملة نظافة عامة على مستوى مقاطعة قامشلو تحت شعار "نظافة المدينة من نظافة المجتمع"، وذلك لنشر ثقافة النظافة بين المجتمع عامة.

شارك اليوم في الحملة التي انطلقت في حي جمعاية شرق مدينة قامشلو، أعضاء وعضوات حركة المجتمع الديمقراطي واتحاد الكادحين وقوى الأمن الداخلي والعشرات من أهالي الحي.

فيما شملت الحملة التي بدأت من مدخل طريق جمعاية الرئيس، الشوارع والساحات الرئيسة في الحي، وصولاً إلى محطة ملا حاجي، ليحرقوا فيما بعد النفايات التي تم جمعها هناك.

وعلى هامش الحملة، أوضحت الإدارية في اتحاد الكادحين في مدينة قامشلو، ليلى معو، أن الحملة ستستمر يوم غد من طريق حي الجمعاية إلى قرية أم الفرسان، وقالت: "شاركنا اليوم في حملة النظافة بهدف دعمها ونشر هذه الثقافة بين المجتمع ككل، وذلك عن طريق توعية المواطنين".

ليلى معو أكدت أن الحملة تتضمن توزيع بروشورات توعوية على الأهالي، وتنظيف الأحياء والساحات الرئيسة في المدينة، بالإضافة إلى تعليق لافتات توعوية في الساحات العامة، وقالت: "سيشارك في الحملة جميع الاتحادات والمؤسسات المدنية والعسكرية في اليوم الأخير للحملة".

والجدير بالذكر أن الحملة شملت إلى الآن أحياء (قناة السويس، العنترية وجمعاية) في مدينة قامشلو.

(ش ي)

ANHA