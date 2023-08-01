​​​​​​​لندن تصنّف ممارسات مرتزقة داعش في حق الإيزيديين إبادة جماعية

اعتبرت الحكومة البريطانية، اليوم، أن الممارسات التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق الإيزيديين عام 2014 في العراق تشكل "إبادة جماعية"، وفقاً لما أعلنه وزير شؤون الشرق الأوسط، لورد أحمد، قبيل انعقاد فعاليات بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة للفظائع التي ارتكبها داعش بحق الإيزيديين.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط، لورد أحمد: "عانى الإيزيديون معاناة هائلة على يد داعش قبل تسع سنوات، وما زلنا نلمس تداعيات أفعاله حتى اليوم. لذا فإن تحقيق العدالة والمساءلة ضروري لمن دُمِّرت حياتهم".

وأضاف "اليوم نعلن اعترافاً تاريخياً بارتكاب إبادة جماعية بحق الإيزيديين. هذا العزم إنما يعزز التزامنا على ضمان حصولهم على التعويض الذي يستحق لهم، وأن تتحقق لهم العدالة".

وفي السابق، دانت الحكومة البريطانية فظائع داعش المرتكبة ضد الإيزيديين، لكن تلك الإدانات لم تصل إلى حد الاعتراف بهذه الجرائم على أنها إبادة جماعية.

(م ش)