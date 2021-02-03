​​​​​​​لنبل قضية أبنائهم.. أمهات الكريلا يعاهدن على رفع سوية النضال

منظومة المجمع الكردستاني أطلقت في الـ 9 من أيلول الفائت، حملته لرفع العزلة عن القائد أوجلان تحت شعار "كفى لعزلة الفاشية والاحتلال، حان وقت الحرية" في عموم كردستان.

وفي إطار هذه الحملة أصدرت أمهات مقاتلي وشهداء الكريلا بيانًا إلى الرأي العام، في ناحية الدرباسية طالبن فيه برفع العزلة عن القائد.

البيان الذي ألقي في مركز مؤتمر ستار بالناحية، وبحضور عدد من أمهات وشهداء مقاتلي الكريلا، قرئ من قبل الإدارية في لجنة التدريب نسرين معمي.

نسرين أوضحت أن الاحتلال التركي، ومن خلال تشديد العزلة على القائد، "يسعى إلى إبعاد الشعب عن فكر وفلسفة أوجلان الحرة".

ونوهت نسرين معمي، إلى أنهن وهبن أبناءهن الكريلا المقاومين في جبال كردستان "من أجل الدفاع عن القضية الكردية والسير على فكر وفلسفة القائد أوجلان، الذي كرس حياته من أجل حقوق الشعب الكردي، والدفاع عن أراضي كردستان المحتلة".

وطالبت نسرين أمهات الشهداء برفع وتيرة النضال.

كما دعت نسرين معمي، في نهاية حديثها، عموم الشعب الكردي وفي كافة الأجزاء، إلى تصعيد المقاومة لتحقيق أهداف الشهداء والشعب الكردي برفع العزلة عن القائد أوجلان.

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تندد بالعزلة وتؤكد على المقاومة.

(هـ ن)

ANHA