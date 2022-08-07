​​​​​​​لمواجهة أي طارئ.. أمهات وزوجات الشهداء يتلقين دورات في الإسعافات الأولية

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أعلنت في 6 تموز المنصرم، حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا، نظراً لما تتعرض له المنطقة من تهديدات وهجمات مستمرة من قبل دولة الاحتلال التركي.

واستجابة لحالة الطوارئ المعلنة في المنطقة، بدأت اللجان ومجالس النواحي والبلدات في مختلف أنحاء شمال وشرق سوريا، استعداداتها في إطار حرب الشعب الثورية، من بينها افتتاح دورات الإسعافات الأولية للأهالي من مختلف الفئات العمرية، وذلك تحسباً لأي حالة طارئة قد تقع، في ظل هجمات الاحتلال التركي على المنطقة.

هذا، وكان مجلس عوائل الشهداء بمدينة قامشلو، قد افتتح دورة تدريبية لأمهات وزوجات الشهداء لمدة يومين متتاليين، على الإسعافات الأولية ليكن على جاهزية تامة للتصدي لهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

في هذا السياق، قالت المتدربة نشمية عطا الله زوجة الشهيد محمد طاهر: "نتلقى هذه التدريبات لمواجهة هجمات الاحتلال التركي، وللاستجابة للحالات الطارئة حال حدوثها، والحفاظ على حياة المصابين إلى حين وصول الكوادر الطبية".

وأشارت لوكالتنا إلى مضمون التدريب بقولها "تلقينا تدريبات عن كيفية التعامل في حال حدوث كسور أو حروق أو جروح، إلى حين وصول الجهات الطبية".

من جانبها، نوهت المتدربة جيهان كلو، والدة الشهيدين محمد وكلان كلو، إلى أنهن بحاجة إلى مثل هذه التدريبات في هذه المرحلة التي يمر بها شمال وشرق سوريا، وقالت: "نحن بحاجة إلى هذه التدريبات، كما تلقينا تدريبات على كيفية استخدام السلاح أيضاً".

وشددت على أهمية هذه التدريبات، "التدريب على الإسعافات الأولية مفيد جداً في حالة الطوارئ؛ لأن الكوادر الطبية لا تستطيع التواجد في كل مكان، وتلقينا هذه التدريبات بشكل جيد"، مؤكدة "سنستطيع مساعدة الكوادر الطبية وتقديم ما يجب تقديمه للمصاب إلى حين وصولهم".

(ل م/ي م)

ANHA