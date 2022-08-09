​​​​​​​لمواجهة الهجمات.. أهالي تل رفعت يحفرون الخنادق

بعد احتلال عفرين في 18/3/2018، بعد مقاومة استمرت 58 يوماً، ونتيجة ظلم ووحشية الدولة التركية المحتلة، هُجّر الآلاف من أهالي عفرين باتجاه مقاطعة الشهباء. وسكنوا في المخيمات وقرى ومدن المقاطعة، إلا أن الهجمات ظلت مستمرة عليهم، إذ يتم استهداف أهالي تل رفعت ومهجري عفرين بشكل متواصل بقذائف الهاون والصواريخ والطائرات المسيّرة.

ولمواجهة هذه الهجمات؛ يتحضر أهالي تل رفعت والمهجرون لحماية أنفسهم، بحفر الخنادق حول منازلهم، منذ شهرين. وعلى الرغم من حرارة الصيف يعمل الأهالي بمعنويات عالية. كما تقوم الأمهات بتحضير الطعام للذين يقومون بحفر الخنادق.

إحدى هؤلاء النسوة، الأم أسماء (50 عاماً)، من قرية كاري التابعة لناحية بلبلة. تعيش في تل رفعت في الكومين 11، وتقول "لماذا لا يأبه العالم بوجودنا هنا"، وواصلت: "تتعرض بناتنا وشبابنا يومياً لهجمات الاحتلال التركي. إننا نشيّع كل يوم شهداءنا تحت القصف؛ لذلك يقوم الجميع بحفر الخنادق حول منازلهم لحماية أنفسهم. ونحن نعد الطعام لمساندتهم، لقد خرجنا من عفرين وجئنا إلى تل رفعت، وبعد الآن ليس هناك مكان آخر نذهب إليه. لن نخرج من تل رفعت إلا إلى عفرين".

المواطن حميد بطال (85 عاماً) من ناحية راجو، خرج منذ عام من عفرين هرباً من ظلم ووحشية الدولة التركية وتوجه إلى تل رفعت، أبدى رأيه بحفر الأهالي للخنادق قائلاً: "إننا نتعاون هنا، ونقوم بحفر الخنادق والأنفاق من أجل مواجهة هجمات الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها؛ لأننا نعلم أن حماية عفرين حماية لروج آفا وكردستان. كما يجب أن يعلم الاحتلال التركي وشركاؤه هذا جيداً. إن تركيا محتلة وستخرج من هنا شاءت أم أبت".

(ر)

ANHA