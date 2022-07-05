​​​​​​​لمناقشة التهديدات التركية وتأثيراتها على مسار الحل السياسي.. مسد يعقد اجتماعاً في منبج

حضر الاجتماع نخبة من الحقوقيين والمثقفين وممثلين عن الأحزاب السياسية والمجالس العسكرية لمدينة منبج, وذلك في المطعم العربي وسط المدينة.

بدأ الاجتماع بكلمة الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة لمجلس سوريا الديمقراطية، حسن محمد علي، الذي تحدث حول تهديدات الاحتلال التركي ضد المنطقة, والأهداف والأطماع التي تريد تحقيقها في المنطقة, وعن كيفية التصدي للتهديدات التركية.

وقال حسن محمد علي إن "وجود قاعدة لتركيا بالقرب من الموصل وقاعدة في إدلب قريبة من حلب يؤكد أن هدفها ليس إنشاء منطقة آمنة بل تنفيذ مشروع العثمانية الجديدة, والمتمثل بـ "الميثاق الملي" الذي يدعي أن حدود تركيا تصل إلى حلب والموصل, فالأتراك غير راضين عن "اتفاقية لوزان" ويقولون أن هذه الاتفاقية قد خذلتهم".

وأضاف "إذا أردنا أن نقارن المناطق السورية وليس مع باقي البلدان كون نحن في سوريا في وضع حرب, نرى أن الوضع في هذه المنطقة أفضل من المناطق الأخرى, وإذا كنا لا نريد أن يتحول مصيرنا كما في إعزاز وإدلب وجرابلس وغيرها من المناطق التي تحتلها تركيا يجب أن نعمل على حماية هذه المناطق التي تحقق فيها الأمن والاستقرار".

بعدها فتح باب النقاش والأسئلة مع الحضور والتي تمحورت حول ضرورة الحوار مع كافة الأطراف سواء مع حكومة دمشق أو المعارضة، بعيداً عن القوى الخارجية الموجودة على الأراضي السورية, وعن مراجعات ذاتية بشكل دائم والتركيز على نقاط القوة في الإدارة ومعالجة الضعف عبر التلاحم الوطني.

(أ ق/ك)

ANHA