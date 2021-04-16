​​​​​​​لمناقشة الصراع في دونباس.. اجتماع مرتقب بين ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا

وتجتمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الإنترنت لمناقشة الوضع المتدهور في شرق أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتستضيف فرنسا المحادثات بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المنطقة، كما سيناقش الحاضرون التقدم الذي تم إحرازه على صعيد حل النزاع بالوسائل السياسية، بحسب مصادر قريبة من الحكومة الفرنسية، حيث سيبدأ المؤتمر الساعة (1300 بتوقيت غرينتش).

وتتزايد المخاوف من اندلاع الصراع بسبب الحشد الكبير للقوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا.

وسيطر "المتمردون" المدعومون من موسكو منذ ما يقرب من سبع سنوات على أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك بشرق أوكرانيا على طول الحدود الروسية.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، قُتل أكثر من 13 ألف شخص في القتال منذ ذلك الحين، على الرغم من فرض وقف إطلاق النار، قُتل حوالي 50 شخصًا منذ بداية العام وحده.

وقالت فرنسا إنها تراقب التطورات عن كثب وإنها قلقة من العدد المتزايد لانتهاكات وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر حكومية فرنسية إن ماكرون وزيلينسكي يعتزمان قبل المؤتمر إجراء محادثات، وإلى جانب الصراع في دونباس، من المتوقع أن يناقش الاثنان القضايا الاقتصادية وعلاقة أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي.

(م ش)