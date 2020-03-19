​​​​​​​لمنع ظهور وانتشار كورونا...قرار بحظر التّجوال في شمال وشرق سوريا

وجاء في التّعميم الذي أصدرته الرّئاسة المشتركة للمجلس التّنفيذيّ لشمال وشرق سوريا ما يلي:

"نظراً للتحدّي الخطير الذي يشكّله وباء فيروس كورونا على العالم والمنطقة، وحرصاً منّا على صحّة وسلامة الأخوة المواطنين، فإنّنا نهيب بهذا الصّدد بكافّة الأخوة المواطنين في مناطق الإدارة الذّاتية لشمال شورق سوريا الالتزام بالإجراءات التّالية:

1- يفرض حظر التّجوال في كافّة مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدءاً من صباح يوم الأثنين الواقع في 23 -3-2020 السّاعة 6 صباحاً.

2 - تمنع الحركة والانتقال ما بين الإدارات الذّاتية والمدنية، وكذلك بين المدن الرّئيسية داخل كلّ إدارة بدءاً من صباح يوم السّبت الواقع في 21-3-2020 السّاعة 6 صباحاً.

3- يتمّ إغلاق كافّة المطاعم والمقاهي والتّجمّعات التجارية "البازارات" والحدائق العامّة والعيادات الطبّيّة الخاصّة وصالات الأفراح وخيم العزاء.

4- يستثنى من هذا الحظر كافّة المستشفيات والمراكز الصّحّيّة العامّة والخاصّة والمنظّمات الدّوليّة والصّليب والهلال الأحمر والصّيدليات ولجان التّعقيم وعمّال النّظافة والأفران ومحلّات بيع الموادّ الغذائيّة حصراً وسيّارات نقل الموادّ الغذائيّة وحليب الأطفال وصهاريج نقل المحروقات والفيول.

5- على الأخوة المواطنين التّقيّد التّامّ بالإجراءات المذكورة، وأيّ مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونيّة أصولاً.

(ل)

ANHA