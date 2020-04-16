​​​​​​​لمنع التجمعات.. لجنة المحروقات بالشدادي تقرر إيصال البنزين عبر الكومينات

ودخل الحظر في مناطق شمال وشرق سوريا يومه الـ24 وسط إجراءات مكثفة من قبل الإدارة الذاتية ولجان الصحة في مختلف المدن، بهدف حماية المنطقة من ظهور فيروس كورونا.

ولتأمين احتياجات الأهالي تعمل مجالس النواحي عبر الكومينات، وفي هذا الإطار وزعت لجنة المحروقات ومجلس ناحية الشدادي مادة البنزين على المواطنين.

عملية التوزيع تجري بإشراف الكومينات وفق جداول معدة من قبلهم في الناحية وريفها، وباستحقاق ٢٠ لتر لكل حامل دفتر عائلة أو وثيقة زواج وبسعر ١٠٥ ليرة للتر الواحد.

إداري لجنة المحروقات في الشدادي، علي السيد، أوضح أنه بعد إعلان الحظر والحجر الصحي من قبل الإدارة الذاتية في الـ ٢٣ من الشهر الماضي، وبعد تمديد الفترة الأولى، شهدت محطات وقود الناحية ازدحاماً كبيراً للحاجة الماسة للمادة ".

ولفت السيد، أن هذا الإجراء جيد من أجل تقليل التجمعات في ظل الحظر، وأردف "توزع المادة للأهالي عن طريق الكومينات وفق جداول توزيع مادة التدفئة في فصل الشتاء، باستحقاق ٢٠ لتر، وهذه العملية ستكون دورية بين الحين والآخر".

الرئيس المشترك لكومين قرية الحريري، عواد العبدالله، نوه أنه وبعد الشكاوى المقدمة من قبل الأهالي لنقص المادة في محطات الوقود وبالتنسيق والتشاور بين الكومينات ومجلس الناحية وبالتعاون مع لجنة المحروقات تمت الموافقة على إيصال المادة للأهالي عن طريق سيارات وصهاريج خاصة لضمان عدم تجمع المواطنين في محطات المحروقات حفاظاً على سلامة الأهالي.

وأكد العبدالله، أن هذه الخطة لاقت استحساناً كبيراً من قبل الأهالي، وساعدت بشكلٍ كبير في الالتزام بقرارات الحجر الصحي.

والجدير بالذكر أن أكثر من ١٢ ألف أسرة استفادت من توزيع المادة في الناحية والريف إلى الآن.

(هـ ن)

ANHA