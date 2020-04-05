​​​​​​​لمنع التجمعات.. خلية الأزمة تقرر إيصال اسطوانات الغاز والخبز إلى المنازل

قرار خلية الأزمة في إقليم الجزيرة جاء عقب جولة تفقدية، في مدينة قامشلو حيث لوحظت تجمعات أمام مراكز الكومينات لاستلام اسطوانات الغاز المنزلي.

ولمنع حدوث التجمعات وسط حظر التجوال المعلن ضمن شمال وشرق سوريا لدرء ظهور فيروس كورونا، ارتأت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة إيصال الاسطوانات إلى المنازل عن طريق الكومين، ومنعت توزيعها من أمام مراكز الكومينات.

كما قررت الخلية توزيع الخبز على الأهالي عبر المعتمدين المعلنين من قبل بلديات الشعب على المنازل.

وأوضح الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، أن كافة تكاليف التوزيع ستكون على عاتق الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة.

وناشد الأهالي بضرورة الالتزام بقرارات خلية لأزمة والمتضمنة عدم الخروج من المنازل والحفاظ على النظافة الشخصية والعامة.

هذا وقد اتخذت خلية الأزمة قرار توزيع اسطوانات الغاز من مراكز الكومينات بعد قرار حظر التجوال ضمن مناطق شمال وشرق سوريا في 23 آذار المنصرم.

(س ب- ب ح/ أ ب)

ANHA