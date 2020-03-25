​​​​​​​لمنع التجمعات... أهالي الدرباسية يستلمون الخبز من الكومينات

منذ بدء حظر التجوال وأخذ التدابير اللازمة للوقاية من فايروس كورونا، صدر قرار في ناحية الدرباسية بمنع توزيع الخبز من الأفران إلى الأهالي مباشرة، إنما يستطيع الأهالي استلام الكمية التي يحتاجونها من الخبز عن طريق كومين الحي، وكان رد فعل الأهالي تجاه هذا القرار إيجابياً وأكدوا أنهم سيلتزمون بقرار عدم التجمع أمام الأفران والاعتماد على الكومينات.

المواطن إبراهيم حلبي قال :" فيروس كورونا انتشر في كافة أنحاء العالم والإدارة الذاتية أصدرت قراراً بمنع التجوال ومنع التجمعات، نحن في كل صباح نراجع الكومينات ونستلم الخبز منها، وهذه الخطوة جيدة لأن الأفران كانت تشهد تجمعات وازدحاماً كبيراً أمامها وهذا يشكل خطراً على الأهالي".

بدوره عبر المواطن عزيز حمي عن رضاه عن هذا القرار بفرض حظر التجوال ومنع التجمعات وقال :" نحن نستلم الخبز يومياً عن طريق كومين الحي الذي نقيم فيه وذلك لمنع التجمعات أمام الأفران، وهذا الأمر وفر علينا التعب والجهد والتجمع أمام الأفران".

(آ ح/ل)

ANHA