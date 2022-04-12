​​​​​​​لمدة 13 يوم.. أهالي إقليم الجزيرة يعتزمون الخروج في مظاهرات منددة بخيانة PDK – تم التحديث

تلبية لدعوة مجلس عوائل الشهداء انطلقت بدءاً من اليوم الثلاثاء، سلسلة مظاهرات منددة بتواطؤ وتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي لنسف المكتسبات التي حققها الشعب الكردي وشعوب المنطقة في جنوب كردستان وشمال وشرق سوريا.

ودعت اللجنة التحضيرية عموم مكونات المنطقة للمشاركة في المظاهرات التي تقام تحت شعار "لنقاوم ضد الخيانة دفاعاً عن كرامتنا"، بدءاً من اليوم الثلاثاء (12 نيسان) ولغاية (26 نيسان) الجاري، للتعبير عن موقفهم حيال تواطؤ الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي.

وجدول المظاهرات كالتالي:

12 نيسان في ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة في إقليم الجزيرة.

13 نيسان في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة.

14 نيسان في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة في إقليم الجزيرة.

16 نيسان في ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة.

17 نيسان في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة في إقليم الجزيرة.

18 نيسان في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة.

19 نيسان في مدينة الحسكة التابعة لمقاطعة الحسكة في إقليم الجزيرة.

20 نيسان في ناحيتي تل حميس وتل براك التابعتين لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة.

21 نيسان في مدينة قامشلو التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة.

23 نيسان في ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة.

24 نيسان في ناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة.

25 نيسان في مدينة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة.

26 نيسان مخيمات مهجري سري كانيه في مدينة الحسكة.

(آ)

ANHA