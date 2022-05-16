​​​​​​​لليوم الثاني.. استمرار فعاليات أول معرض للكتب الكردية في قامشلو

افتتحت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة أمس، أول معرض للكتب الكردية في روج آفا بمناسبة حلول يوم اللغة الكردية المصادف (15 أيار)، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، بهدف عرض النتاجات الأدبية للكتّاب الكرد، وإخراجها للأجيال الجديدة التي تتعلّم في مدارس روج آفا باللغة الكردية، ولتكون فرصة لعرض الكتب القديمة وطباعة كتب جديدة وإصدارها والذي تضمن أكثر من 10 آلاف كتاب.

شارك في المعرض ديوان الأدب, واتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة, واتحاد الكتاب الكرد في سوريا, ومؤسسة اللغة الكردية (SZK), وأكثر من 15 دار نشر في روج آفا.

يزور المعرض العشرات من الأهالي والمثقفين والمثقفات وأعضاء المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

الجدير بالذكر أن المعرض سيستمر لثلاثة أيام متتالية، كان من المفترض أن يعقد اليوم محاضرة بعنوان (لغتنا الكردية وجودنا) ولكن لأسباب متعلقة بصحة المحاضر دهام عبد الفتاح تم تأجيلها إلى يوم غد.

ومن المقرر أن يعرض اليوم في تمام الساعة 16:00 فيلم بعنوان (الورقة الحمراء) في قاعة مركز محمد شيخو للثقافة والفن. وفي يومها الثالث ستنظم محاضرة تحت عنوان (لاستذكار اللغة الكردية)، إلى جانب إقامة حفلة لتوقيع عدة كتب جديدة موجودة ضمن المعرض.

(كروب/آ)

ANHA