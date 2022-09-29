​​​​​​​لليوم الثاني على التوالي.. سقوط أربع صواريخ بالقرب من المنطقة الخضراء العراقية

على الرغم من الهدوء النسبي الذي شهدته العاصمة العراقية ليل أمس بعد نهار عاصف، فقد أعلنت الشرطة اليوم الخميس، أن أربعة صواريخ أطلقت من شرق بغداد وسقطت بالقرب من المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، والتي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية مع اشتداد الاضطرابات السياسية.

وقال ضابطا شرطة إنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات جراء الصواريخ، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، بحسب ما أفادت رويترز.

أتى ذلك، بعد أن تسبب هجوم مماثل أمس الأربعاء، في إصابة سبعة من أفراد قوات الأمن جراء سقوط ثلاثة قذائف وسط إطلاق السفارة الأميركية لصفارات الإنذار، في تصعيد جديد على ما يبدو للتنافس السياسي الحاصل في البلاد منذ أشهر.

كما شهدت العاصمة أمس توتراً حاداً بعد أن نزل آلاف المتظاهرين من أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى الساحات، بالتزامن مع انعقاد جلسة للبرلمان لبحث استقالة محمد الحلبوسي، حليف الصدر، وأدت الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين إلى إصابة 133 شخصاً.

لكن حدة الاشتباكات تراجعت في وقت لاحق، ما دفع قائد عمليات بغداد الفريق أحمد سليم مساء إلى التوجيه فتح جميع الجسور والطرق المغلقة، بعدما بدأ المتظاهرون بالانسحاب.

يذكر أن تلك التطورات تأتي فيما يشهد العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، شللاً سياسياً تاماً، تأزم أكثر منذ تموز/ يوليو 2022 مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد (الصدر والإطار التنسيقي).

فقد بلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ أكثر شهرين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم قبل أي انتخابات جديدة.

(د ع)