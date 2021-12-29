​​​​​​​لليوم الثاني على التوالي.. قصف روسي يستهدف بادية الرصافة

وقصفت المقاتلات الروسية صباح اليوم الأربعاء، مواقع يتحصن ويتوارى بها مرتزقة داعش في بادية الرصافة شمال شرق الرقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد يوم أمس إلى أن طائرات حربية روسية قصفت بأكثر من 35 غارة جوية مواقع في بادية الرصافة في ريف الرقة، حيث تستهدف الغارات كهوف ومغارات في الجبال يتوقع أن تكون مخابئ لمرتزقة داعش.

وتعد الحصيلة اليومية للغارات الأعلى منذ مطلع كانون الأول الجاري.

وبذلك يرتفع إلى 230 تعداد الغارات الروسية التي استهدفت البادية السورية منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

(ش ع)