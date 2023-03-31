​​​​​​​لليوم الثاني على التوالي ... إسرائيل تقصف دمشق

ذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة تابعة لحكومة دمشق أنه "في تمام الساعة الثانية عشرة و17 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق".

وأضاف المصدر إن وسائط دفاعنا الجوي "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها وإن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية“.

وقال شهود لوكالة رويترز إنهم سمعوا ثلاثة انفجارات ضخمة في العاصمة السورية دمشق في وقت مبكر من اليوم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية لقوات دمشق ومجموعات موالية لإيران في المنطقة الواقع ما بين قطنا وجديدة عرطوز جنوب غرب العاصمة دمشق، وسمع أصوات انفجارات متتالية في المنطقة، ناجمة عن استهداف مستودع أسلحة وذخائر، فيما تمكنت صواريخ الدفاع الجوي السوري من إسقاط صاروخ إسرائيلي واحد على الأقل، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يشار إلى أنه الاستهداف الإسرائيلي الثاني خلال 24 ساعة، والسادس خلال آذار الجاري، وأن هذه المرة الثامنة التي تستهدف إسرائيل الأراضي السورية منذ بداية العام الجديد 2023.

(م ش)