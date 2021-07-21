​​​​​​​لليوم السادس.. احتجاجات متواصلة في إيران وقتلى بين المحتجين

وجابت احتجاجات حاشدة، مساء الثلاثاء، في مدينة إيذج، التي هتف فيها العشرات من المحتجين بشعارات "الموت لخامنئي".

وارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات في إيران، الثلاثاء، إلى 5 قتلى، بينهم 4 في إيذج.

وتصاعدت حدة غضب الإيرانيين جراء انقطاع مياه الشرب عن محافظة خوزستان ومناطق الأحواز وغيرها.

وتجددت الاحتجاجات في مناطق مختلفة من محافظة خوزستان جنوب إيران التي تقطنها أغلبية عربية بسبب أزمة المياه.

وأظهرت مقاطع فيديو ترديد المحتجين شعار "الموت لخامنئي"، فيما هتف آخرون "أبناء اللور والعرب أخوة لا يفترقون"، في تأكيد على رفض مساعي النظام ومؤيديه إثارة النعرات القومية والعنصرية في خوزستان.

وجاءت هذه الشعارات المناهضة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وسط وجود كثيف للقوات الأمنية.

كما خرجت احتجاجات مماثلة في مناطق أخرى من بينها الأحواز عاصمة خوزستان ومدينة الخفاجية والفلاحية ومعشور وغيرها بسبب أزمة المياه.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها ناشطون من حي الثورة في الأحواز، الإثنين، إطلاق القوات الأمنية وابلًا من الرصاص على المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط جرحى.

(ش ع)