​​​​​​​لليوم السابع على التوالي تظاهرات واحتجاجات في السويداء

تستمر الاحتجاجات التي انطلقت منذ 20 آب الجاري في السويداء بعد تفجّر الأوضاع المعيشية في البلاد واستمرار حكومة دمشق بتعنتها في رفض أي حل للأزمة السورية.

وتوافد المئات من أبناء مدينة السويداء والقرى والبلدات المحيطة إلى ساحة السير وسط المدينة للمشاركة في التظاهرات والاحتجاجات المستمرة لليوم السابع على التوالي، مطالبين "بإسقاط النظام" ورحيل بشار الأسد، وتحسين الواقع المعيشي، حسب ما نقله المرصد السوري.

وأفاد المرصد السوري إلى أنه بالتزامن مع استمرار العصيان المدني العام في المدينة، فإن صورة بشار الأسد الموجودة على المبنى الخارجي لمجلس مدينة السويداء تم طليها باللون الأحمر من قبل المحتجين.

كما بدأ الأهالي بتنظيم وقفة احتجاجية في منطقة صلخد بريف السويداء تطالب "بإسقاط النظام" والاستجابة لمطالب المواطنين المحقة وتأكيداً على استمرار الاحتجاجات في السويداء.

وأشار المرصد السوري، أمس إلى أن أكثر من 4000 شخص من أهالي المدينة وقرى القريا وشهبا وعتيل وسليم وعرمان وبدور والمزرعة ومردغ وقنوات ورحا والمقرن وقرى أخرى في تلك المناطق، شاركوا بأكبر تظاهرة في السويداء.

(س ع/أ)