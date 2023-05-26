​​​​​​​لليوم السابع على التوالي أهالي مخيم مخمور يرفضون تحويل المخيم إلى سجن مفتوح

عاود الجيش العراقي، يوم أمس، وضع الأسلاك الشائكة وبناء الأبراج، لكن أهالي مخمور من النساء والأطفال والشيوخ وقفوا ضد محاولاته لمحاصرة المخيم.

وتوجّه الأهالي نحو الآليات العسكرية التابعة للجيش العراقي الذي حاول حفر الخنادق، وقاموا بردم الخنادق بالأيدي والأدوات البسيطة، وفق وكالة روج نيوز.

ودعت الرئيسة المشتركة لمجلس مخيم مخمور، فاليزا بوداك، في حديث لروج نيوز، الشعب الكردي والمنظمات والمؤسسات المدنية لدعم مقاومة الشعب الكردي في المخيم.

وأوضحت فاليزا: "أنّ الجيش العراقي يضيّق الخناق على الأهالي في المخيم يوماً بعد يوم، من خلال زيادة عدد أفراد الجيش حول المخيم"، وأكدت أنه ينفذ مخططات دولة الاحتلال التركي، مشددة: "على الجميع دعم مقاومة الشعب في مخيم مخمور".

ويحاول الجيش العراقي منذ 7 أيام، تطويق مخيم مخمور (الشهيد رستم جودي) بالخنادق ومن ثم وضع الأسوار والأبراج، بضغوط من دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما لم يسمح أهالي مخمور بذلك ونصبوا خيمة ويقاومون.

(ل م)