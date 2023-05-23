​​​​​​​لليوم الـ 4 مقاومة قاطني مخيم مخمور مستمرة والأعين تترقب اجتماع الطرفين

منذ صباح السبت، يحاول الجيش العراقي عبر محاصرة المخيم بالمئات من قوات الجيش والمصفحات العسكرية، لإحاطة مخيم مخمور "الشهيد رستم جودي"، بالأسلاك الشائكة ووضع أبراج مراقبة عسكرية.

ويقابل تلك المحاولات، منذ تاريخه رفضاً شعبياً، ومقاومةً من قاطني المخيم، دخلت اليوم، يومها الرابع.

وأجبرت مقاومة قاطني المخيم المستمرة، الجيش العراقي على التفاوض.

وأعلنت يوم أمس، الرئيسة المشتركة لمجلس الشعب الديمقراطي في مخمور، فليز بوداك، أن اليوم الثلاثاء، سيجتمع وفد من قاطني المخيم بالحكومة والجيش العراقي للتفاوض بما يضمن مصلحة قاطني المخيم.

ويقطن مخيم مخمور "الشهيد رستم جودي" الواقع في محافظة نينوى شمال العراق 12 ألف شخصاً، اعترفت به الأمم المتحدة رسمياً مخيماً للّاجئين عام 2011.

(أم)

ANHA