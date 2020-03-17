​​​​​​​للوقاية من كورونا مديرية صحة كري سبي تقضي بمنع حركة الدخول والخروج في مناطقها

وجاء التعميم الذي أصدر اليوم في ناحية عين عيسى التابعة لمقاطعة كري سبي استكمالاً للتدابير الوقائية التي اتخذتها الإدارة الذاتية بإغلاق جميع معابرها حرصاً على سلامة أهالي المنطقة من تفشي مرض كورونا.

هذا ويقصد المئات من أهالي المناطق المحتلة من قبل تركيا في كل من مدينة كري سبي ونواحيها مدينة عين عيسى والرقة لقضاء حوائجهم وذلك لعدم توفرها هناك.

وطالبت مديرية الصحة خلال تعميمها جميع الأهالي بعدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة والتقيد بتعليمات هيئة الصحة في الإدارة الذاتية بما يخص الوقاية من انتشار الفيروس.

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ANHA