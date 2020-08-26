​​​​​​​للوقاية من كورونا ...إلزام ارتداء الكمامات في الشيخ مقصود والأشرفية

ضمن المساعي الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، عمل المجلس الصحي بالتعاون مع بوليس الترافيك "شرطة المرور" على تنفيذ القرار رقم (6) الصادر عن المجلس العام.

ويشير القرار الذي يحمل الرقم (6)، والصادر بتاريخ 18/8/2020 إلى إلزام كافة المواطنين بوضع الكمامات في الأماكن العامة والمؤسسات المدنية والأسواق، وبدأت اللجان المعنية بتطبيقه الفعلي صباح اليوم.

وعلى هذا الأساس شكّل المجلس الصحي مع بوليس الترافيك لجانًا لمراقبة الأماكن العامة، وخاصة مواقف وسائل النقل التي تشهد ازدحامًا نسبيًّا إلى جانب المعابر الرئيسة الموجودة في الحي.

الصحة العامة

وتركز عمل اللجان على تنبيه المواطنين إلى خطورة تفشي الفيروس في المجتمع، وإحداث كارثة حقيقية إذا وصل إلى أصحاب المناعة الضعيفة من كبار السن والأطفال.

ووزع أعضاء المجلس الصحي المعنيين بتطبيق التعميم الكمامات، في اليوم الأول، على غير المتقيدين بالقرار كخطوة لتحفيزهم على المحافظة على الصحة العامة، وقد بلغ عدد الكمامات الموزعة أكثر من ألف كمامة.

فيما أكد أعضاء المجلس الصحي خلال تواصلهم مع المواطنين أن مسألة الصحة العامة لا يمكن التغاضي عنها، بل يجب تطبيق القوانين الصادرة بصرامة لتجاوز هذه المحنة.

ضبط أسعار الكمامات

هذا وقد شهدت الكمامات ارتفاعًا في أسعارها، نظرًا لاحتكار التجار واستغلالهم للأزمة الحالية حتى وصل سعر الكمامة إلى 800 ليرة، ما استوجب تدخلًا مباشرًا من قبل المجلس الصحي والجهات المعنية.

وبحسب أحد إداري المجلس الصحي في الحي، فقد تم التأكيد بأنهم عملوا على تأمين الكمامات للصيدليات الموجودة في الحي بسعر 75 ليرة سورية، ووضع تسعيرة 100 ليرة لكل كمامة كخطوة لتوحيد الأسعار ومنع الاحتكار.

ونوه الإداري أنه في حال ورود شكاوى إليهم مفادها أن أحد الصيادلة يرفع سعر الكمامات أو يحتكرها، يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، وذلك عبر اتصال هاتفي مع مراسل وكالتنا.

ويذكر أن المجلس الصحي لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية كان قد أعلن بتاريخ 18/8/2020 خلال بيان كتابي عن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا في حي الشيخ مقصود بعد إجراء تحاليل PCR لهم.

(م ع/سـ)

ANHA