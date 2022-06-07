​​​​​​​للتنديد بالهجمات التركية.. أهالي ناحية تل حميس ينظمون خيمة اعتصام

زُينت خيمة الاعتصام بأعلام قوات سوريا الديمقراطية وصور القائد أوجلان، ويافطات كتب عليها "حرية القائد آبو هي حريتنا، مقاومة الكريلا هي كرامتنا".

بدأ الاعتصام بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى وجيه عشيرة الشمر، أحمد إبراهيم، كلمة قال فيها "نحن وجهاء العشائر، ندين ونستنكر كل الهجمات التركية على المناطق السورية وقصفه اليومي وجرائمه المستمرة على مناطقنا".

أكد إبراهيم أن جميع عشائر المنطقة سوف تقف صفاً واحداً في وجه المخططات العثمانية التي تريد احتلال الأراضي السورية، مطالباً بفك العزلة عن القائد أوجلان ووقف الجرائم التركية اليومية على الأراضي السورية.

ثم ألقت المتحدثة باسم مؤتمر ستار ثريا الحاصد، كلمة أكدت فيها أن هدف الدولة التركية ليس إنشاء "منطقة آمنة"؛ بل احتلال المناطق السورية وتتريكها.

وأوضحت أن الاحتلال التركي يستغل ملف اللاجئين كورقة ضغط ضد الدول الأوروبية لكسب تأييدها في الجرائم التي ترتكبها في سوريا والمنطقة عموماً.

بدوره ألقى الإداري في قوى الأمن الداخلي، صالح الإبراهيم، كلمة أشار فيها إلى أن هدف المجرم أردوغان ليس الكرد فقط؛ بل العرب أيضاً، "لأنهم اتبعوا سياسة الأمة الديمقراطية التي جمعت بين جميع مكونات المنطقة".

وأكد الإبراهيم أن قوى الأمن الداخلي مستعدة للوقوف في وجه الهجمات التركية على مناطقها والعمل على توفير الأمن والأمان في المنطقة والسهر على حماية المواطنين.

(ل م)

ANHA