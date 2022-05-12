​​​​​​​للتنديد بالعدوان التركي على مناطق الدفاع المشروع.. مؤتمر ستار ينظم خيمة اعتصام

وشارك في الخيمة التي نصبت، ليوم واحد، في ناحية الجلبية تحت شعار "بإرادة الشعوب والكريلا سنهزم الاحتلال والفاشية والحزب الديمقراطي الكردستاني" وفود من مقاطعة كوباني والنواحي التابعة لها "صرين، والجرن، وعين عيسى".

وتحت خيمة الاعتصام، ألقت المتحدثة باسم مؤتمر ستار في ناحية الجلبية، زليخة علي، كلمة، نددت فيها بالعدوان التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع في باشور، وحيّت مقاومة قوات الكريلا المدافعة عن الشعوب الحرة، والتي سطرت خلال مقاومتها أسمى معاني الشرف والتضحية بالدفاع عن الأرض والوقوف في وجه الاحتلال التركي الذي يسعى إلى احتلال المزيد من الأراضي.

بدورها، نددت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني، روناهي حجو، بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومشاركته للعدو التركي في هجماته على مناطق الدفاع المشروع.

وبيّنت أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة عائلة البرزاني، يحابي المحتل التركي من أجل مصالحه وكسر إرادة الشعوب التواقة إلى الحرية، مؤكدة أن حركة التحرر الكردستانية ستحول بمقاومتها دون تنفيذ المحتل التركي مخططاته الاحتلالية في المنطقة.

من جانبها، شددت المواطنة، أمينة المصطفى، خلال لقاء مع وكالتنا ـ على هامش الفعالية ـ على ضرورة وقوف الأهالي في مناطق الإدارة الذاتية مع المقاومة المشروعة لحركة التحرر الكردستانية في مناطق الدفاع المشروع (زاب – آفاشين - متينا) التي يحاول العدوان المشترك كسر إرادة المقاومين فيها وتنفيذ مخططاته عبر احتلال باشور (جنوب كردستان).

وشددت أمينة في ختام حديثها، على ضرورة المقاومة والدفاع المشروع عن الأرض، وتقديم التضحيات لنيل الحرية، ودحر المحتل.

ومن جانبه، نظم اتحاد المرأة الشابة في ناحية الجلبية مظاهرة، انطلقت من أمام مقر مؤتمر ستار في الناحية باتجاه خيمة الاعتصام، بمشاركة العشرات من أهالي الناحية، رافعين أعلام مؤتمر ستار والشبيبة الثورية السورية وحزب العمال الكردستاني وصور القائد أوجلان، ومرددين الشعارات "تحيا مقاومة الكريلا"، "تموت الخيانة".

(د)

ANHA