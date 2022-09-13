​​​​​​​للتعريف بفكر القائد أوجلان.. انطلاق فعالية المكتبة الجوالة في قرى قامشلو

ضمن سلسلة الفعاليات التي تطلقها الشبيبة في روج آفا وشمال وشرق سوريا في إطار حملة "هلموا إلى معركة الحرية"، للتعريف بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان بجميع شعوب المنطقة، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعالية المكتبة الجوالة في بلدة كرباوي التابعة لمقاطعة قامشلو، وذلك لتوزيع كتب ومجلدات القائد أوجلان على أهالي البلدة والقرى المجاورة لها.

فعالية المكتبة الجوالة التي انطلقت من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة بالتنسيق مع مجلس الشبيبة في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، هي عبارة عن باص مزين بصور القائد أوجلان وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي، ويافطات كتب عليها "ضد الاحتلال والخيانة هلموا إلى معركة الحرية".

وتضمنت المكتبة الجوالة العشرات من مرافعات وتحليلات القائد عبد الله أوجلان باللغتين العربية والكردية، وكتب أخرى تتضمن قصص وملاحم الكريلا في جبال كردستان إلى جانب كتاب تاريخ الشرق الأوسط للشهيد رستم جودي.

وعلى هامش الفعالية أوضح عضو لجنة الشبيبة في حزب الاتحاد الديمقراطي، صفقان زكي عثمان أن هدفهم من هذه الفعالية هو نشر فكر القائد أوجلان بين جميع الأهالي وبالأخص الفئة الشابة في بلدة كرباوي والقرى التابعة لها، "لأن الشبيبة هم أساس هذه الثورة والركيزة الأساسية لانتصارها، بالإضافة إلى نشر ثقافة القراءة بين المجتمع".

وبيّن عثمان أن فعاليتهم ستسمر لعدة أيام في بلدة كرباوي والقرى التابعة لها، وقال: "أغلب الكتب التي نوزعها على الأهالي هي عن تاريخ الكرد وكردستان والشرق الأوسط عامة".

واتفقت معه المواطنة بيريفان إبراهيم من بلدة كرباوي، على أهمية هذه الفعالية لنشر فكر وتحليلات القائد عبد الله أوجلان على أهالي المنطقة وبالأخص الفئة الشابة التي تعتبر القوى الديناميكية لثورة 19 تموز، وقالت: "هذه المكتبة فعالية هامة جداً لنشر هذا الفكر بين المجتمع في سبيل توعيته في المرحلة الراهنة والالتفاف حول ثقافته وتاريخه".

وأكدت بيريفان أنه لهذه الفعالية أهمية في نشر ثقافة القراءة بين الأهالي أيضاً، وتطوير المستوى الفكري وبالأخص تعريف تاريخ كردستان وحقيقة حرب الشعب الثوري لنا.

وكانت حركة الشبيبة الثورية السورية قد أطلقت بالتنسيق مع اتحاد المرأة الشابة فعالية المكتبة الجوالة بإقليم الجزيرة، في الـ 16 كانون الثاني 2022، وذلك في إطار حملة "هلموا إلى معركة الحرية" المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، ومبادرة "العدالة الدولية للكرد" لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني PKK من "قائمة الإرهاب"، استمرت لعدة أيام في مدن ونواحي إقليم الجزيرة.

(س أ/آ)

ANHA