​​​​​​​للقضاء على العنف.. فعاليات 25 نوفمبر تتواصل عبر محاضرات توعوية للرجال والنساء

ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقتها الحركات النسائية في شمال وشرق سوريا، نظم اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا، ندوة حوارية، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، المصادف لـ 25 نوفمبر الجاري.

وتجمّع العشرات من أعضاء اتحاد إيزيديي مقاطعة عفرين، واتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء وعضوات من المؤسسات والمجالس المدنية، وممثلين عن الأحزاب السياسية، في قاعة صالة ميتان الواقعة في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

وعُلقت في صالة ميتان، صور للنساء الإيزيديات اللواتي تعرضن لانتهاكات مرتزقة داعش، وللنساء اللواتي يتعرضن لأبشع الممارسات على يد الاحتلال التركي والمرتزقة الموالين له في المناطق المحتلة.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، تلاه تشكيل ديوان مؤلف من ثلاث إداريات هن: الإدارية في اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا، سعاد حسو، والرئيسة المشتركة لاتحاد إيزيديي مقاطعة عفرين، عائشة سيدو، وعضوة الاتحاد أوهين علو.

جرائم الاحتلال التركي بحق النساء الإيزيديات

وتمحورت الندوة حول جرائم الاحتلال التركي في قضاء شنكال، نظمتها عضوة الديوان، سعاد حسو، وقالت فيها: "ارتكب المرتزقة الموالين للاحتلال التركي وبأوامر مباشرة منه، انتهاكات جسيمة بحق المرأة الإيزيدية من قتل واختطاف واغتصاب، وكل ذلك أمام أنظار المجتمع الدولي".

وفي الندوة الحوارية، كشفت عضوة الديوان، حصيلة الجرائم التي ارتكبت بحق الإيزيديين، والمرأة الإيزيدية في عفرين خلال هجمات الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين وإلى اليوم الراهن.

حيث أكدت استشهاد 15 امرأة إيزيدية، وارتكاب مجازر بحق ثلاث أسر إيزيدية، نفذتها طائرات تابعة للاحتلال التركي، كما غيّرت من ديمغرافية القرى الإيزيدية في عفرين المحتلة، وذلك عبر بناء المساجد وفرض اللباس الإسلامي، ونهب ممتلكاتهم.

وفي السياق ذاته، أصدرت منظمات المجتمع المدني لإقليم عفرين، اليوم، بمناسبة حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بياناً استنكرت فيه ممارسات الاحتلال التركي ضد النساء في عفرين المحتلة.

وتجمّع العشرات من أعضاء وعضوات منظمات المجتمع المدني لإقليم عفرين، واتحاد المعلمين، والمجالس والكومينات، في ساحة مخيم سردم الواقع في مقاطعة الشهباء، رافعين يافطات كتب عليها "المرأة هي أساس الحياة الحرة" و"العنف ضد المرأة هو عنف ضد المجتمع" و "لا للعنف ضد المرأة" و "أوقفوا العنف ضد المرأة".

وقرئ البيان باللغة العربية، من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين لإقليم عفرين، ناريمان حسين، وجاء في نصه:

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 -11-1999 كيوم للتضامن مع المرأة لكي تتمتع بحريتها وكرامتها، تم إصدار هذا القرار بعد أن أطلق عدد من المنظمات النسائية العالمية مبادرات عديدة لوقف العنف ضد المرأة.

أما المرأة الكردية فقد استطاعت، في ظل ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا (19 تموز 2012)، أن تقود الثورة، وتنظم نفسها في كافة المجالات، لكن هذا لم يرُق للأنظمة والدول القوموية والرأسمالية، وخاصة الدولة التركية التي تحتل مناطق عدة في سوريا من عفرين وجرابلس وسري كانيه وكري سبي وتستهدف الناشطات والسياسيات، وحتى العزل باعتقالهن وقتلهن بأسلوب وحشي وتعذيبهن في السجون.

إن ما يمارسه الاحتلال التركي ومرتزقته بحق النساء يعد من أبشع الانتهاكات، فاستشهاد الشهيدة بارين كوباني، وهفرين خلف، سيبقى وصمة عار على جبين الدولة التركية والدول الداعمة لها".

الحسكة

في إطار فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة؛ نظم مؤتمر ستار بالتنسيق مع لجنة التدريب في مقاطعة الحسكة، وحزب الاتحاد الديمقراطي، محاضرة للنساء في بلدة تل مجدل جنوب مدينة الحسكة، حضرها العشرات.

ووقفت النساء المشاركات دقيقة صمت؛ لتلقي بعدها عضوة لجنة التدريب، رجاء إسماعيل المحاضرة، التي تمحورت حول تاريخ المرأة، وأسباب العنف ودوافعه، وتأثيراته على المرأة من النواحي النفسية والجسدية.

ولفتت رجاء إسماعيل إلى دور المرأة في روج آفا والمكتسبات التي حققتها، لا سيما أن القائد أولى حرية المرأة أهمية بالغة، كما تطرقت إلى الصعوبات والتحديات التي تواجهها المرأة، وقالت: "المرأة عانت كثيراً، لكنها استطاعت المواجهة بمقاومتها وإرادتها القوية"، مبينة مدى أهمية تأسيس مؤتمر ستار كحركة حامية للنساء وحقوقهن.

إلى هذا، نظم في ناحية الهول والشدادي في مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، محاضرتين لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت شعار "ناضلي لدحر العنف والاحتلال".

وبدأت المحاضرتان بالوقوف دقيقة صمت، وتم التطرق فيهما إلى أشكال العنف الممارس على المرأة، مثل النظرة الدونية، التي لا ترى المرأة كإنسانة كاملة حقاً وواجباً، والخضوع والسكوت، ما يجعل الآخر يأخذ في التمادي أكثر وأكثر.

وإلى الأسباب الثقافية، كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الآخر، ما يعتبر عاملاً أساسياً لممارسة العنف، والإساءة الجسدية، كالضرب والقتل والركل.

ودعت المحاضرتان إلى تكثيف العمل على تجاوز أسس الرجولة التقليدية والرجعية التي ترتكب يومياً عمليات القتل والاضطهاد بحق الملايين من النساء، التي تحول دون تنامي دور المرأة وإبداعها.

واعتبرت المحاضرتان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام متمثلاً في نساء عفرين المحتلة، والنساء الأفغانيات اللواتي يقاومن كافة أشكال الاضطهاد والعبودية.

منبج

وفي منبج، نظم تجمّع نساء زنوبيا محاضرة بمناسبة يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في خط الفارات غرب المدينة.

وحضرت المحاضرة عضوات المؤسسات الخاصة بالمرأة، وأهالي خط الفارات من الرجال والنساء، وتركزت المحاضرة على عدة محاور أساسية، منها أسباب وأشكال العنف وآثار العنف ضد المرأة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الإدارية في تجمّع نساء زنوبيا، غادة حميد، المحاضرة التي تمحورت حول ضرورة رفع وعي المرأة تجاه كافة أشكال العنف، ونبذ كافة أشكال الاضطهاد والعبودية.

كوباني

وفي الإطار نفسه، نظمت منسقية مؤتمر ستار، بالتنسيق مع منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، محاضرة توعية خاصة بالرجال بمناسبة حلول 25 نوفمبر، وذلك في مركز مجلس الصلح بمدينة كوباني.

وحضر المحاضرة العشرات من الرجال من مختلف الأعمار في قاعة مركز مجلس الصلح بمدينة كوباني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقيت المحاضرة من قبل الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الفرات بوزان خليل، الذي رحب بالحضور في البداية، وأكد أنه لا بد للمرأة من الحصول على حقوقها ضمن مجتمع تساهم في بنائه وحمايته.

وأضاف: "إن ثورة (19 تموز) بريادة المرأة في روج آفا وشمال وشرق سوريا، مثلت دورها في مختلف الساحات"، داعياً إلى التصدي للحرب الخاصة التي تشن على شعب المنطقة.

والجدير بالذكر، أن فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ستستمر لغاية 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك وفقاً لما أعلنته الحركات النسائية في شمال وشرق سوريا في الـ 20 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

(كروب/ي م)

ANHA