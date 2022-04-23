​​​​​​​للقضاء على العنف ضد المرأة.. مجلس المرأة في PYD يطلق حملة موسعة

أدلى مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطيPYD)) في مدينة الحسكة، ببيان إلى الرأي العام، أعلن فيه البدء بالحملة الثالثة، والتي تأتي ضمن سلسلة الحملات التي أطلقها مجلس المرأة بهدف القضاء على العنف الممارس بحق المرأة.

البيان الذي قرئ من قبل عضوتي مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، باللغتين الكردية والعربية، ديدم علي وإلهام عبد الله على التوالي، بحضور عضوات مجلس المرأة ومؤتمر ستار والمؤسسات المدنية، ركز على تاريخ المرأة الحافل بالبطولات والنضال، مثمّناً في الوقت نفسه "تضحيات النساء اللواتي كان لنضالهن الفضل في ارتقاء ثورتنا إلى هذا المستوى".

البيان أشار إلى أن المرأة أثبتت في ثورة روج آفا نفسها في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والدبلوماسية وأعطت شرارة الحرية والأمل لنساء العالم أجمع.

مضيفاً "إلا أنه مع كل هذا، فإن ظاهرة العنف على المرأة ما تزال مستمرة وبكل أنواعها، من قبل القوى المهيمنة والذهنية الذكورية التي تهدف دائماً إلى كسر إرادة المرأة الحرة، حيث تتعرض المرأة يومياً إلى أشد أنواع الظلم والعنف والقتل ضمن مجتمعاتنا".

بيان مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، قال: "نحن، مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، وانطلاقاً من المبادئ التي نعمل عليها في النضال التحرري من أجل إزالة كافة أشكال العنف الممارس ضد المرأة في المجتمع، أطلقنا عدداً من الحملات والنشاطات للحد من هذه الظاهرة".

وأطلق مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، أول حملاته في أيلول / سبتمبر من العام 2020 تحت شعار "توقفوا عن قتل المرأة "، أما الحملة الثانية فأطلقت في شباط / فبراير من العام 2021 تحت شعار "لا للمؤامرة، لا للاحتلال، لا للعنف "، كاشفاً بذلك عن إطلاق ثالث حملة له تحت شعار "بنضال واتحاد المرأة ننهي العنف".

برنامج الحملة كالتالي "عقد منتديات للمؤسسات الإعلامية بهدف أداء دورها إعلامياً للحدّ من هذه الجرائم، ودعم حقوق المرأة، وتوزيع بروشور توعوي يتضمن الجانب القانوني لحقوق المرأة والعقوبات التي ينص عليها القانون لكل من يمارس العنف أو يرتكب جريمة القتل، ومشاركة الرجال في مجال التوعية ومحاضرات المجتمع، وإعداد إحصائية من قبل مجلس العدالة الاجتماعية بعدد جرائم القتل والعقوبات التي كانت أصدرت بحقهم.

كما سيتم إجراء بلاتفورم على مستوى مقاطعتي الحسكة وقامشلو للنقاش حول هذا الموضوع مع نساء ضمن المجتمع، بالإضافة إلى عقد منتدى حواري في إقليم الفرات ومنبج والشهباء بحضور الحقوقيين ورجال الدين".

بيان مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي أدان جرائم القتل التي ترتكب بحق النساء في المجتمع، داعياً كافة التنظيمات النسائية وشرائح المجتمع للتكاتف والتضامن والوقوف يداً واحدة "للحد من هذه الظاهرة والخلاص من العبودية والظلم؛ لأنه بإرادة المرأة الحرة وقوتها سنصل بكل تأكيد الى الحرية والنصر المُحتم".

لينتهي البيان بترديد شعارات تحيي مقاومة المرأة "تحيا مقاومة المرأة" وتندد بالعنف ضدهن "لا للعنف ضد المرأة" و "لا لقتل المرأة".

(ه إ/ي م)

ANHA