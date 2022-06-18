​​​​​​​للنقاش حول مشاكل مجتمعية تواجهها المرأة.. تجمع نساء زنوبيا في منبج يعقد اجتماعات توعوية

يأتي ذلك ضمن حملة اجتماعات جماهيرية أطلقها مكتب تجمع نساء زنوبيا في التاسع من شهر حزيران الجاري، تحت شعار "بالتنظيم والتدريب سنحقق الثورة الاجتماعية"، وستستمر لغاية التاسع من شهر تموز/ يونيو المقبل.

والتقت عضوات مكتب التجمع ومركز دراسات جنولوجيا ومجلس الخط الغربي، بعدد من النساء في قرية أم السطح الواقعة في الخط الغربي لمدينة منبج، للنقاش حول المشاكل التي تواجهها المرأة وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة تزويج القاصرات والحد منها.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدثت عضوة مركز دراسات جنولوجيا في منبج، فاطمة العباس عن دور المرأة في المجتمع والمشاكل التي تواجهها، قائلةً: "كما نعلم بأن المرأة هي الركيزة الأساسية في المجتمع، وبقائها في الظلم يعني بقاء المجتمع بأكمله في الظلم والظلام".

وأشارت فاطمة العباس إلى ما مارسته الذهنية الذكورية من ظلم بحق المرأة ولا يزال، حيث وضع العديد من الحواجز التي قيدت حريتها، وصبغت صورتها بأنها ذلك الإنسان "معدوم العقل والفكر"، مبينة "لولا فكر المرأة لما توصلنا عبر الزمان لعلم جنولوجيا".

وعن المشاكل التي توجه المرأة، قالت فاطمة "هناك مشاكل عدة تواجه المرأة في حياتها، كالضغوطات النفسية التي تسبب حالات انتحار، وتزويج القاصرات، وبعض العادات والتقاليد المجتمعية الخاطئة".

فيما أرجعت الإدارية في مكتب تجمع نساء زنوبيا فادية رسول، انتشار ظاهرة تزويج القاصرات إلى عدة أسباب، كانت أبرزها دور العادات والتقاليد الخاطئة التي غذت انتشار هذه الظاهرة بشكل أكبر وخاصة في الأرياف، بينما كان السبب الرئيس الآخر "دور الحروب والنزاعات في زيادة نسبة تزويج القاصرات، مخافة الاغتصاب واللجوء باعتقاد بعضهم".

من ثم درات نقاشات بين الحاضرات حول ضرورة إيجاد آلية لحل هذه المشاكل، ويكون ذلك عبر زيادة التوعية، والقضاء على البطالة وسد أوقات الفراغ، والتركيز على دور الأسرة.

يشار إلى أن الحملة تشمل جميع مناطق الإدارات المدنية الأربعة في الرقة والطبقة ومنبج ودير الزور.

(س ع/ي م)

ANHA