​​​​​​​للمطالبة بجثامين شهداء كمين خليفان.. مجلس عوائل الشهداء ينصب خيمة اعتصام في كوباني

واستهدفت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال كمين بمنطقة خليفان في الـ28-29 من آب/أغسطس الماضي، 7 من مقاتلي الكريلا، استشهد 5 منهم فيما تمكن أحد المقاتلين من العودة إلى موقعه بعد 16 يوماً، بينما يعتقد أن مقاتلاً قد أسر حسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

في إطار الفعاليات المطالبة بتسليم جثامين الشهداء الـ 5 المستمرة في شمال وشرق سوريا؛ نصب مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات اليوم خيمة اعتصام في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني، زينت بصور شهداء خليفان وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

ويشارك في خيمة الاعتصام أعضاء المؤسسات والمراكز والهيئات والأحزاب السياسية في إقليم الفرات، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها حتى الساعة الثالثة عصراً.

ولدى البدء بافتتاحية الخيمة وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاه إلقاء كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي، التي أكدت على السير على خطا الشهداء والمقاومة حتى النصر، مشددة على أهمية تكاتف كافة مكونات المنطقة والوقوف مع ذوي شهداء خليفان والاستمرار بالفعاليات حتى تسلم جثامين الشهداء الـ 5.

ومن ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني، مصطفى إيتو، كلمة باسم إقليم الفرات قال فيها إن "الشهداء وفوا بوعودهم لشعبهم ولكن في تاريخ كافة الشعوب هناك خطان؛ خط المقاومة وخط الخيانة، شهداء خليفان ساروا على خط المقاومة نحو الحرية حتى نليهم الشهادة ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني سار على خط الخيانة ويحاول كسر إرادة هذا الشعب ودفعه نحو الهزيمة".

كما ألقى نائب الرئاسة المشتركة لمديرية الأوقاف في إقليم الفرات، الملا علي يلدز، كلمة أشار خلالها إلى أنه يجب تقديس الشهيد، وقال إن "من ينكر عظمة الشهيد وتضحيته يكون خائناً لأرضه وعرضه ولغته وشعبه".

بدوره, ألقى الرئيس المشترك لمجلس حركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات، أوصمان خلف، كلمة قال فيها إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني أثبت أنه معادٍ لوحدة الصف الكردي ولا يريد التكاتف مع شعبه بل يقف مع الأعداء عبر تحركاته العدائية للشعب الكردي"، داعياً الديمقراطي الكردستاني لإعادة النظر في قراراته وتحركاته حيال القضية الكردية والعمل وفق مصلحة الشعب الكردي وتجنب الحرب الأهلية التي يحاول العدو إشعالها.

من جهتها, ألقت الرئيسة المشتركة لمكتب العلاقات الدبلوماسية في حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، ألماز رومي، كلمة ناشدت من خلالها الأحزاب السياسية بالعمل وفق ما يتطلبه وحدة الصف الكردي وحل القضية الكردية التي يناضل من أجلها الشعب الكردي عبر التاريخ، مؤكدة أن أحزاب الوحدة الوطنية في شمال وشرق سوريا تسعى لتحقيق الوحدة الوطنية والسلام في المنطقة.

هذا ومن المقرر أن تستمر الفعالية إلى الساعة الـ3 ظهر اليوم بزيارات ومناوبات متتالية يشارك فيها أعضاء وإداريو المؤسسات والمراكز والهيئات في إقليم الفرات.

(م ع/ج)

ANAH