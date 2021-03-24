​​​​​​​للمطالبة بالكشف عن الوضع الصحي للقائد عبدالله أجلان.. مؤتمر ستار يطلق فعالية خيمة الاعتصام

وانطلقت فعالية خيمة الاعتصام اليوم، في حديقة آري الواقعة في الحي السياحي بمدينة قامشلو، بمبادرة من مؤتمر ستار. فيما شارك في فعالية اليوم عضوات مؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي ومجلس عوائل الشهداء.

عضوة الهيئة التنفيذية في حزب الاتحاد الديمقراطي، مزكين أحمد، ألقت محاضرة خلال فعالية الاعتصام، نوّهت فيها إلى أن الدولة التركية الفاشية تسعى إلى القضاء على القيم الإنسانية، وتعمل على ترويج الادعاءات والمزاعم حيال صحة القائد أوجلان. وأضافت أيضًا: "لقد حاولوا اختبار الشعب الكردي والشعوب التي تناضل من أجل الحرية. ونحن لا نعلم مدى صحة هذه المزاعم، ولكننا نوليها أهمية كبيرة، وسوف نواصل نضالنا إلى أن يتم السماح للعائلة والمحامين بزيارة القائد أوجلان".

الناطقة باسم مؤتمر ستار في قامشلو، شاها خليل، تحدثت أيضًا خلال الفعالية حول المزاعم التي تداولها الإعلام حول صحة القائد أوجلان، وقالت إنهم يولون تلك المزاعم أهمية كبيرة، وأضافت: "سوف نواصل فعالياتنا ونبقى في الساحات والميادين إلى أن يتم اللقاء مع القائد أوجلان.

ونوهت شاها خليل إلى أن العزلة المفروضة على القائد أوجلان هي عزلة ضد الإنسانية. كما أكدت أن من حق القائد أوجلان الاجتماع بمحاميه وذويه، وناشدت القوى الدولية والمنظمات الإنسانية بالتحرك بشكل جاد والاستجابة لمطالب المحامين والأسرة.

الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في قامشلو هيفي سيد، قالت في كلمتها: "القائد حر بأفكاره. العالم كله يتحدث اليوم عن فلسفته، وسوف نواصل نضالنا وفعالياتنا حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

أما عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، يحيى سليمان، فأشار إلى أن القوى المتآمرة لن تنجح في النيل من إرادة الشعوب المناضلة من أجل الحرية.

سليمان نوّه إلى التزام شعوب المنطقة بفكر وفلسفة القائد أوجلان، وأكد على مواصلة النضال حتى الكشف عن الوضع الصحي للقائد.

هذا ومن المقرر أن تستمر فعالية خيمة الاعتصام إلى الـ 28 من شهر آذار الجاري.