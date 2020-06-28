​​​​​​​للمرة الثانية...طائرات تستهدف المواقع الإيرانية في دير الزور

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية جديدة يرجح أنها اسرائيلية، استهدفت مواقع للإيرانيين في بادية السيال في ريف مدينة البوكمال شرق دير الزور.

وأكد المرصد أن الضربات أدت إلى مقتل 9 عناصر على الأقل، بينهم من جنسيات غير سورية، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، كما تسبب القصف بتدمير مستودعات.

وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات، استنفاراً كبيراً للقوات الإيرانية، ضمن مناطق نفوذها في محافظة دير الزور، ولا سيما في منطقة البوكمال وريفها، عقب الضربات الجوية الجديدة التي طالت مواقع لها يوم أمس ضمن قرية العباس، والتي تسببت بمقتل 6 من المجموعات الموالية لإيران بينهم 4 من الجنسية السورية.

(آ س)