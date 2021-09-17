​​​​​​​للمرة الثانية.. مرتزقة الاحتلال التركي تختطف فتاة إيزيدية من ناحية شيراوا

أفاد مصدر من عفرين المحتلة، بإقدام مرتزقة ما تسمى "الحمزة" باختطاف المواطنة (آرين دلي حسن) للمرة الثانية بعد احتلال مدينة عفرين المحتلة.

وأوضح المصدر بأن المرتزقة يطالبون ذوي المختطفة فدية مالية مقدارها 1000 دولار أميركي لإطلاق سراحها.

هذا واختطفت المواطنة آرين دلي حسن من أهالي قرية كيمار التابعة لناحية شيراوا في المرة الأولى على يد مرتزقة الحمزة في الـ 27 من شهر شباط لعام 2020، بقيادة المرتزقة (أبو شاهر حمزات) الذي يعد المسؤول الأول عن جميع حالات الاختطاف في قرى ناحية شيراوا المحتلة.

هذا وقضت المختطفة آرين في المرة الأولى قرابة العام بسجون الاحتلال التركي بعفرين وتحويلها من سجناً إلى آخر، وكانت من ضمن المختطفات التي تم مشاهدتهن في سجن عفرين المركزي، "مركز الاسايش" سابقاً في حي المحمودية.

يذكر إن مصير المختطفة آرين لا يزال مجهولاً حتى هذه اللحظة.

(ف إ)

ANHA