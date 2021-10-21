​​​​​​​للمرة الثانية الديمقراطي الكردستاني يرفض مطالب أمهات السلام

تجمعت مجموعة مؤلف من 21 عضوا من أمهات السلام أمام خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي في ديرك، وتوجهن نحو معبر فيش خابور للمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي اللذان استشهدا في كمين نصبه مسلحو الديمقراطي الكردستاني ولشكري روج في خليفان.

رفضت قوات الديمقراطي الكردستاني استلام رسالة أمهات السلام لتسليمها لحكومة جنوب كردستان، كما حاولوا إعاقة الفرق الإعلامية التي كانت تغطي الحدث.

وتتضمن رسالة أمهات السلام مطالبة بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي.

احتجاجاً على رفض قوات الديمقراطي الكردستاني استلام الرسالة، اعتصمت أمهات السلام على الجسر الواصل بين باشور كردستان وروج آفا.

وفي نفس السياق أكدت أمهات السلام بانهن سيواصلن اعتصامهن في معبر سيمالكا حتى تسليم جثماني الشهيدين.

وهذه هي المرة الثانية التي تتوجه فيها أمهات السلام إلى المعبر للمطالبة بجثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي، دون استجابة من الحزب الديمقراطي الكردستاني لمطالبهن.

(ع ع / آ)

ANHA