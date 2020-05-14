​​​​​​​للمرة الثالثة تاجر خضروات يوزّع مساعدات غذائية في الحسكة

بعد إعلان الحظر في كافة مناطق شمال وشرق سوريا بسبب جائحة كورونا، وبقاء العديد من الأسر ذوات الدخل المحدود بدون عمل أو دخل، ظهرت العشرات من المبادرات من الأهالي والتجار في خطوة تؤكد على الترابط الاجتماعي بين أهالي المنطقة.

ومن بين هذه المبادرات مبادرة ظاهر حمو، أحد تجار سوق الهال في مدينة الحسكة، الذي يقدّم يد العون بحسب قدرته للأسر الفقيرة، من خلال توزيع سلل غذائية عليهم، تحتوي مختلف المواد، بالإضافة إلى الخضروات، حيث وزّع وللمرة الثالثة مساعدات غذائية على 700 أسرة فقيرة في عدد من أحياء المدينة.

وكانت المساعدات في الدفعة الثالثة عبارة عن أكياس من البطاطا، حيث وزّع على كل أسرة كيساً من البطاطا.

(هـ ن)

ANHA