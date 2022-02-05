أفاد مراسلنا نقلاً عن مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، بإقدام مرتزقة "أحرار الشرقية" التابعين لدولة الاحتلال التركي على اختطاف المواطنة "آسيا أحمد حيدر" من قرية كتخ التابعة لناحية موباتا، واقتيادها إلى جهة مجهولة.

اختطفت الاستخبارات التركية الـ (MIT) "آسيا" في الأيام الأولى للاحتلال التركي لمقاطعة عفرين عام 2018، وقضت حينها نحو شهر في سجون المرتزقة، وخرجت أيضاً مقابل فدية مالية. وعادت المواطنة إلى منزلها في حالة يرثى لها جراء التعذيب والضرب الشديدين اللذين تلقتهما على يد مرتزقة الاحتلال الترك

وفي المرة الثانية، اختطفت المواطنة "آسيا" في الـ 28 حزيران/ يونيو 2021، من قبل مرتزقة "الشرطة العسكرية" من منزلها في قرية كتخ التابعة لناحية موباتا، حيث تم اقتيادها إلى مقر المرتزقة في مركز الناحية آنذاك، ليتم الإفراج عنها بعد ثلاثة أيام من اختطافها، بعد أن دفع ذووها فدية مالية، (ألفي ليرة تركية).

واختطفت للمرة الثالثة مطلع شهر شباط الجاري.

(ي م)

ANHA