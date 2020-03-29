​​​​​​​للمرة الرابعة الاحتلال التركي يقطع المياه عن الحسكة

يحاول الاحتلال التركي أن ينال من إرادة الشعب الرافض لكافة سياسات الاحتلال بشتى الوسائل.

فاليوم وللمرة الرابعة منذ احتلال سري كانيه، أوقف الاحتلال التركي ضخ المياه من محطة علوك إلى مدينة الحسكة وريفها.

وفي هذا السياق قالت الرئاسة المشتركة لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة سوزدار أحمد في تصريح لوكالتنا: إن الاحتلال التركي أخرج عمال المحطة منها، وأطفأتها دون معرفة الأسباب.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قد أكدت في الـ23 من شهر آذار الجاري أن توقف ضخ المياه من محطة مياه علوك، والتي تقع في المناطق التي تحتلها تركيا، يعرض 460,000 شخصاً للخطر، وأعربت عن رفضها لاستخدام مرافق المياه لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.

هذا وقالت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الثلاثاء: إن هناك حاجة لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، لتمكين الجهود من القضاء على فيروس كورونا ومنعه من تدمير السكان المحاصرين، بعد يوم من إصدار منظمة الأمم المتحدة للطفولة بيانها.

والجدير بالذكر أن محطة علوك تعتبر محطة استراتيجية, حيث تغذي مدينة الحسكة وأريافها كاملةً بالمياه.

(ج إ/هـ ن)

ANHA