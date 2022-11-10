​​​​​​​للمرة الخامسة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

للمرة الخامسة، فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد، ففي الدورة الأولى لجلسة اليوم، انتهى فرز الأصوات وجاءت النّتائج على الشكل الآتي: 47 ورقة بيضاء، 44 ميشال معوض، 7 لبنان الجديد، 7 عصام خليفة، 1 زياد بارود، 1 زياد حايك، لأجل لبنان 1، ملغاة 1.

وقبيل الدعوة لعقد الدورة الثانية، تم فقدان النصاب، وعلى الأثر رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى يوم الخميس المقبل 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

ويأتي ذلك بعد فشل البرلمان اللبناني، الإثنين 24 تشرين الأول/ أكتوبر وللمرة الرابعة، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث حصلت الورقة البيضاء أيضاً آنذاك على أعلى نسبة من الأصوات.

ويعتبر فشل البرلمان الذي يضم 128 نائباً، في التوافق على مرشح حتى الآن، مؤشراً بأن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، ما يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة مالية خانقة، وحيث نادراً ما تُحترم المهل الدستورية المحددة.

(د ع)