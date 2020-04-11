​​​​​​​للحماية من فيروس كورونا.. مشغل أماركي في كوباني يبادر بصنع الكمامات

انتشر فيروس كورونا بشكل متسارع في العالم، وتحول إلى وباء عالمي بعد تسجيل الآلاف من حالات الوفيات والإصابة.

وللحماية من انتشار هذا الفيروس في شمال وشرق سوريا، اتخذت الإدارة الذاتية جملة من القرارات أولها حظر التجوال في الـ23 آذار المنصرم.

وبدورها تحوّلت العديد من ورش الخياطة من خياطة الألبسة إلى خياطة الكمامات في خطوة منها لمواجهة الفيروس.

كما في مدينة كوباني، حيث بدأ مشغل أماركي التابع لمؤتمر ستار ومنذ يومين بصنع الكمامات الطبية، وتوزيعها على الأهالي بشكل مجاني.

يعمل في المشغل حاليا 10 عمال، يصنعون يومياً حوالي 100 كمامة طبية.

حول هذه المبادرة التي بدأها مؤتمر ستار قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات روشن حاجم بأنه :"بعد انتشار فيروس كورونا في العالم باشرنا في صنع الكمامات في خطوة منا لمواجهة الوباء".

وأكدت على أنه سيتم توزيع الكمامات الطبية على قسمين، قسم لمؤسسات الإدارة الذاتية، والآخر يوزع على الأهالي مجاناً عن طريق الكومينات.

روشن حاجم ذكرت أنه في حال لزم الأمر سيتم افتتاح مشغل آخر.

)ه ح/س و)

ANHA