​​​​​​​للحدّ من تزويج القاصرات.. لجنة المرأة في دير الزور تنظم حملات توعوية

نظّمت لجنة المرأة الشابة بالتنسيق مع لجان الشباب والرياضة والشبيبة والمرأة في مدينة دير الزور، محاضرة بصدد الحد من ظاهرة تزويج القاصرات.

وخلال المحاضرة، قالت الإدارية في لجنة المرأة الشابة بدير الزور، سهى عبد العزيز السعيد، إن تصاعد العنف بشكل كبير بحق النساء يعود إلى الذهنية الذكورية السلطوية، التي ترى أن المرأة ملكٌ له.

وأشارت سهى إلى أن لجنة المرأة الشابة دأبت على إطلاق حملات توعوية للحدّ من ظاهرة تزويج القاصرات، وما ينتج عنها من تداعيات سلبية على القصر والمجتمع. مبيّنةً أن هذه الظاهرة باتت كوباء ينتشر في الآونة الأخيرة في المنطقة عامة، وفي دير الزور بشكل خاص.

ووزعت لجنة المرأة الشابة بالتنسيق مع لجان الشباب والرياضة والشبيبة والمرأة، بروشورات توعوية على الأهالي في المنطقة الغربية (الصعوة – الكسرة - محيميدة) من مدينة دير الزور، ومن المقرر أن يتم توزيعها في الخط الشرقي من بلدة هجين وغرانيج وابوحمام، الأسبوع المقبل.

وبينت الإدارية أن لجنة المرأة الشابة نظمت دورات تدريبية ومحاضرات توعوية، بهدف توعية المرأة وتفعيل دورها في المجتمع. مؤكدة أن المرأة هي اللبنة الأساسية لبناء أي مجتمع.

يشار إلى أن هذه المحاضرة، هي سلسلة من المحاضرات التي تنظمها لجنة المرأة الشابة ولجان الشباب والرياضة والمرأة في دير الزور.

(ن ح / ي م)

ANHA