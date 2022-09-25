​​​​​​​للحد من انتشار الأمراض.. هيئة البلديات في إقليم عفرين تستمر في تعقيم مياه الشرب

وحسب أطباء مشفى آفرين، فإن المياه هي المسبب الأول لانتشار الأمراض في المنطقة، لذلك كثفت هيئة البلديات من عملها في تعقيم مياه الشرب؛ حرصاً على سلامة الأهالي.

ويعمل 155 صهريجاً تعود ملكيتها للأهالي، على توزيع المياه في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا، بشكل منظم منذ عام 2018، بسبب تعطل شبكة المياه فيها، حيث تزود هيئة البلديات هذه الصهاريج بمادة المازوت بسعر رمزي.

وتحاول هيئة البلديات الحد من انتشار الأمراض من خلال تعقيم مياه الشرب بشكل مكثف، وذلك بوضع مضخة مادة الكلور عند كل منهل، بحيث تُضخ هذه المادة مع المياه أثناء تعبئة الصهريج.

في هذا السياق، قال الرئيس المشترك لهيئة البلديات لإقليم عفرين، فائق أحمد، خلال حديث لوكالتنا، "منعنا سقاية المزروعات بالمياه الملوثة لأنها تؤدي إلى ظهور الأمراض في المنطقة ومخالفة من لا يتقيد بالتعليمات".

وأضاف "يوجد مختبر في مشفى آفرين بناحية فافين، يتم فحص مياه الشرب فيه شهرياً، حرصاً على صحة الأهالي".

متابعاً "إلا أن هناك مشاكل في استخراج المياه، حيث تكون بعض المناهل سطحية ولا يمكن الاستفادة منها في الصيف نتيجة نقص المياه فيها وعدم التمكن من استخراجها، بالإضافة إلى تلوث بعض الآبار".

أشار أحمد إلى موجة الحر التي تعرضت لها المنطقة منذ فترة، وقال "تعرضت مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا لموجة حر شديدة وكان يجب العمل بشكل مكثف استجابة لمطالب الأهالي، وتعقيم مياه الشرب حرصاً على صحتهم، لأن المياه الملوثة هي التي تسبب الأمراض، كما بدأنا بحملة تنظيف واسعة في معظم القرى والنواحي في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا، بالإضافة إلى إلصاق منشورات توعوية على جدران المنازل".

مختتماً "ومن جهة أخرى، تستمر لجنة الضابطة التابعة لهيئة البلديات في جولاتها إلى الأسواق والتأكد من صلاحية المواد الغذائية ونظافتها تجنباً لإصابة الأهالي بالأمراض".

(ل م)

ANHA