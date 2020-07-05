​​​​​​​للدفاع عن الشعب والأرض 40 شاب من المكون العربي يلتحقون بصفوف قسد

واختُتمت الدورة التدريبية التي حملت اسم الشهيد "شرفان قزعلي" التي شارك فيها 40 شابًا، بعد أن استمرت 40 يومًا تلقى خلالها الشبان دروسًا فكرية وتدريبات عسكرية.

وقال إدريس محمد، أحد الخاضعين للدورة، في حديث لوكالة أنباء هاوار إنه انضم إلى قسد لحماية أرضه وشعبه ودحر الاحتلال.

وأضاف "المقاتلون الكرد والعرب يسيرون على درب الشهداء، ونسعى معًا إلى إخراج الاحتلال من أرضنا، ونناشد جميع الشبان العرب للانضمام إلى قسد".

وأكد أنهم لن يسمحوا للاحتلال التركي أن يخطو خطوة واحدة صوب عين عيسى مهما حصل، وأن معنوياتهم عالية، وسيظهرون مقاومة كبيرة في وجه الاحتلال.

أما عليوي خليل، وهو شاب خضع للدورة التدريبية، يقول لوكالة أنباء هاوار إن نضالهم ضد الاحتلال سيستمر، ويضيف "ازدادت معرفتي بحقيقة المحتل بعد خضوعي للدورة، يجب على الشباب من المكون العربي الانضمام إلى قسد، لنستطيع حماية شعبنا من الاحتلال".

(ج)

ANHA