​​​​​​​للالتفاف على العقوبات.. موسكو تستعين بطهران لبيع نفطها

أكد دبلوماسيون غربيون، أن روسيا تعتزم استخدام إيران كبوابة خلفية للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها، جراء التحرك الروسي العسكري في أوكرانيا، لا سيما مع ترجيح إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بحسب ما نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية.

إذ تشكل طهران بوابة مهمة لتوفير طريق احتياطي من أجل بيع النفط الخام الروسي الخاضع للعقوبات، والذي يشكل بالنسبة إلى الكرملين، المصدر الرئيس للعملة الصعبة.

لا سيما أن صادرات النفط الروسية ستواجه اعتباراً من كانون الأول المقبل، حظراً شبه كامل من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

لكن إذا تم إبرام اتفاق نووي دولي مع إيران، فسيوفر ذلك خطة بديلة في الوقت المناسب لبوتين.

وبموجب ما يسميه التجار ترتيب "المقايضة"، ستتمكن طهران من استيراد الخام الروسي إلى ساحلها الشمالي على بحر قزوين ثم بيع كميات معادلة من الخام نيابة عن روسيا في ناقلات إيرانية تغادر من الخليج العربي.

كما ستقوم إيران بتكرير النفط الروسي لإشباع طلبها المحلي النهم، فيما سيتم إعفاء نفطها المُصدَّر من الجنوب من العقوبات، بفضل إعادة إحياء الاتفاق النووي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لطهران بكل بساطة استخدام أسطولها من الناقلات، بمجرد تحريرها من العقوبات، لاستيراد النفط الروسي من الموانئ خارج بحر قزوين.

ويشار إلى أنه منذ التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 شباط الماضي، فرضت الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا واليابان غيرها آلاف العقوبات على موسكو طالت كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية.

(م ش)