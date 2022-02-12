​​​​​​​لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي في حلب تستذكر الشهيد عكيد جيلو

عرضت اليوم لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي سنفزيوناً عن مسيرة المناضل عكيد جيلو، الذي عمل لسنوات في مؤسسة اللغة الكردية ومن ثم في لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي، بالإضافة إلى إشعال الشموع بجانب صورة الشهيد، بحضور المئات من المدرّسين والمدرّسات، وذلك في قاعة الاجتماعات الواقع في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود في حلب.

وبدأ العرض بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تلاه عرض مقتطفات من حياة المناضل عكيد جيلو وما حققه خلال مسيرته، ثم استذكرت الإدارية في لجنة التدريب والتعليم في المجتمع الديمقراطي، نوجين بلند، وهي إحدى رفيقات المناضل عكيد جيلو، جميع الشهداء في شخصية الشهيد عكيد وقالت "ننحني إجلالاً وإكراماً لتضحيات الشهداء الذين أناروا دربنا وأصبحوا أيقونة للسلام يحتذى بها".

تابعت "تعرفتُ على الشهيد عكيد جيلو عام 2011، وهو أحد مهندسي اللغة الكردية الذي كرّس حياته في نشر اللغة الكردية"، مشيرة إلى أنه كان شخصية ديمقراطية تتقبل الآخر.

بعدها، أدت الطالبة روها عثمان أغنية عن الشهيد عكيد جيلو، تلاها إلقاء المدرّسة في لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي, زوزان دهار قصيدة باللغة الكردية عن تضحيات الشهيد، كما أدت فرقة موسيقية طلابية مجموعة من الأغاني الثورية التي رثت المناضل عكيد جيلو ومجّدت مقاومة القائد أوجلان.

في نهاية الفعالية، ردد الحاضرون الشعارات التي تُحيي تضحيات الشهداء وتُمجد مقاومة القائد.

يشار إلى أن المناضل عكيد جيلو كان قد ارتقى إلى مرتبة الشهادة إثر تعرضه لحادث سير أثناء قيامه بمهامه.

(ف)

ANHA