​​​​​​​لجنة صياغة العقد الاجتماعي تستقبل آراء ومقترحات مجلس مدينة الحسكة وناحية الهول

عقدت اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا اليوم، أولى اجتماعاتها في المرحلة الثالثة، مع مجلسي "مدينة الحسكة وناحية الهول"، بهدف شرح مضمون مسوّدة العقد الاجتماعي ومناقشته والاطلاع على مقترحات المجالس.

بدأ الاجتماع الذي عقد في صالة اجتماعات حزب الاتحاد الديمقراطي في حي الصالحية بمدينة الحسكة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بحضور عضوي اللجنة المصغرة آلدار خليل وأكرم محشوش، والرئاسات المشتركة لمجلس مدينة الحسكة وناحية الهول، بالإضافة إلى أعضاء المجلسين وبعض الشخصيات العشائرية والاعتبارية في المنطقتين.

وقرئ خلال الاجتماع الذي استمر مغلقاً أمام وسائل الإعلام، كافة أبواب العقد المؤلفة من 99 مادة، لينتهي بالاطلاع على اقتراحات وملاحظات المجتمعين على كل مادة في العقد، وتدوينها ليتم رفعها عبر تقرير مفصل إلى اجتماع اللجنة المصغرة للعقد لدراستها.

على هامش الاجتماع، التقت وكالتنا أعضاء من مجلسي مدينة الحسكة وناحية الهول، لتقييم الاجتماع وأهم النقاط التي تناولها، حيث أكدت عضوة مجلس مقاطعة الحسكة، بيريفان إسماعيل، أن الاجتماع كان لمناقشة مسوّدة العقد الاجتماعي للاطلاع على آراء ومقترحات المجلسين.

وقالت عن مسوّدة العقد الذي لا يزال قيد الصياغة في أول انطباع لها، إنه "يتناول ويضمن حقوق جميع مكونات شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى جميع الأديان والمعتقدات الموجودة في المنطقة".

وبيّنت بيريفان إسماعيل أن أعضاء اللجنة المصغرة الموجودين في الاجتماع جمعوا الآراء المطروحة، ودوّنوها لرفعها إلى اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي ومناقشتها قبل التصديق على المسوّدة بصيغتها النهائية من قبل المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

منوهة إلى أنه طُرِحت خلال الاجتماع آراء مختلفة، كما نوقشت بعض البنود بشكل مستفيض.

من جانبه، قال عضو مجلس بلدة أم حجيرة التابعة لمجلس ناحية الهول، سليمان العليوي "البنود الموجودة ضمن العقد الاجتماعي جيدة، وتشمل حقوق كافة المكونات في شمال وشرق سوريا"، وأكد على تجاوب أعضاء اللجنة المصغرة بشكل إيجابي مع المقترحات والآراء التي كانت ترد في الاجتماع.

وتهدف لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا في مرحلتها الجديدة من صياغة العقد، وعبر هكذا اجتماعات إلى الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المؤسسات والمجالس، وشرائح المجتمع في شمال وشرق سوريا، لشرح مضمون مسوّدة العقد، واستقبال الآراء والمقترحات لتضمينها ضمن مسوّدة العقد قبل رفعها للتصديق عليها من قبل المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

(ه إ/أم)

ANHA